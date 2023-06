Kabinetsleden: dood van Berlusconi ook klap voor coalitie

Meloni is de voorvrouw van de grootste partij, Fratelli d’Italia, en Salvini’s Lega zit daar tussenin. Berlusconi was de oprichter en leider van de partij Forza Italia. Dat is de kleinste van de drie coalitiepartijen. „Hij was de lijm, maar ook de meest ervaren van ons”, zei Meloni tegen de tv-zender Canale 5 over Berlusconi. Hij was voor haar een raadgever.

Mediatycoon, premier van Italië, eigenaar van AC Milan, miljardair, en berucht vanwege de bunga bunga-feesten. Correspondent Maarten van Aalderen ontmoette Berlusconi meerdere keren en schetst wat hij voor Italië heeft betekend.

Het is nog de vraag welke gevolgen de dood van Berlusconi heeft voor de stabiliteit van zijn voormalige partij. Gezien de sterke positie van Berlusconi als oud-premier en gezicht van de partij, zal het volgens politiek analisten lastig worden om een vervanger te vinden. Vooralsnog lijkt de minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani als hoogstgeplaatste politicus de meest waarschijnlijke kandidaat.