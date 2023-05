Ophef in Duitse stad: arts liet schoonmaker assisteren bij amputatie van een teen

Dat meldt persbureau AP. Volgens de publieke omroep SWR is de operatie gelukkig wel goed gegaan. Het heeft niet geleid tot complicaties bij de patiënt in kwestie.

Desondanks is de arts wel ontslagen. Volgens de directeur van het ziekenhuis had hij deze operatie niet mogen uitvoeren toen hij ontdekte dat er geen gekwalificeerde assistent beschikbaar was. Het feit dat hij een schoonmaker zonder enige medische ervaring vroeg te assisteren, was reden voor ontslag.

De arts viel door de mand nadat de schoonmaker haar ronde afmaakte met bebloede gaasjes in haar handen. Een jaar later werd hij ontslagen. Het voorval is echter nu pas naar buiten gekomen en de directie van het ziekenhuis heeft excuses aangeboden. „Dit had nooit mogen gebeuren”, luidt het.