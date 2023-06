Nieuwe foto’s prinses Alexia vanwege 18e verjaardag

„Alle kinderen” zullen thuis zijn om de verjaardag van Alexia te vieren, vertelde koningin Máxima donderdag na afloop van het staatsbezoek aan België.

Prinses Alexia. Ⓒ RVD - Frank Ruiter

De verjaardag van de prinses, die tot voor kort in Wales studeerde, wordt echter niet groots gevierd. „Het is een maandag dus dat valt niet heel goed, maar we zullen dit weekend al wel wat doen”, zei de koningin.

Ⓒ RVD - Frank Ruiter

Examens

Alexia rondde eind mei haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales af. De resultaten van de examens worden begin juli verwacht. Alexia studeerde sinds september 2021 in Wales. Zij zat daar in de klas met prinses Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Het is nog niet bekend wat Alexia na de zomer gaat doen.

