Duizenden beschermde planten en dieren onderschept

Dat heeft minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat verschillende overheden samen een vuist maken tegen illegale handel in flora en fauna. De actie vond deze keer plaats tussen 1 september en 10 november.

Resultaten

De resultaten liegen er niet om. Zo werd er 26.000 kilogram aan vlees van de bedreigde kortvinmakreelhaai gevonden met een waarde van zo’n 52.000 euro en 30.000 beschermde cactussen met een waarde van zo’n 16.000 euro.

Via Meld Misdaad Anoniem is er een levend witoorpenseelaapje opgespoord. Dit dier komt voor in de tropische regenwouden van Brazilië, maar in Nederland werd het aapje voor de verkoop aangeboden op sociale media. Zowel het bezit van dit dier als de handel is verboden.

Schedels van apen

Internetrechercheurs hebben nog tal van andere vangsten gedaan: van verschillende stukken koraal tot luipaardhuid en schedels van apen. „Illegale handel in bedreigde plant- en diersoorten behoort tot een van de meest lucratieve vormen van criminaliteit wereldwijd en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. De vangst dit jaar laat zien dat het hard nodig is”, reageert minister Schouten.

Het ministerie van Landbouw opende vorig jaar samen met het Wereld Natuur Fonds en International Fund for Animal Welfare een speciaal inleverpunt voor beschermde planten en dieren.

Slagtanden

Het inleverpunt, waar mensen anoniem spullen kunnen achterlaten, lijkt direct al een groot succes. In een jaar tijd zijn er 19 ivoren slagtanden, 350 ivoren voorwerpen zoals beeldjes en sieraden, schilden van zeeschildpadden, verschillende huiden van wilde dieren en koraal ingeleverd. Een persoon leverde de hoorn van een neushoorn in waarvan het bezit verboden is.

Voor veel van de ingeleverde spullen geldt dat het bezit niet strafbaar is. De handel – zonder juiste documenten – kan wel vaak stuiten op een verbod. Het inleverpunt is een optie voor mensen die niet weten wat ze met de voorwerpen aan moeten. De ingeleverde spullen worden voor educatieve doelen gebruikt of vernietigd.