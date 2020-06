Kabinet: liever airco dan ventilator

Het advies over het gebruik van ventilatoren is actueel nu het Nationaal Hitteplan is afgekondigd, realiseert minister De Jonge (Volksgezondheid) zich. „Het RIVM geeft aan dat in instellingen en bedrijven bij voorkeur een goed onderhouden airconditioning gebruikt moet worden”, zegt hij.

Uit voorzorg wordt daarnaast geadviseerd om enkel ventilatoren te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten „als er geen andere verkoeling mogelijk is.” „Daarbij moet er opgelet worden dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.” Thuis of op eigen kamer van een bewoner kan een ventilator voor eigen gebruik worden gebruikt.