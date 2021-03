Schoolbus stort ravijn in: jonge leerlingen en ouders omgekomen

De reddingsdienst meldde donderdag in een verklaring dat de buschauffeur vlak voor het ongeluk de macht over het stuur verloor. Het ongeluk vond plaats bij de stad Sumedang, in de provincie West-Java.

De restanten van de bus in het ravijn op het eiland Java. Ⓒ AP

De kinderen aan boord waren rond de 12 jaar oud. Van de scholieren en de ouders hebben 39 de crash overleefd, aldus het ministerie van Transport. Op foto’s is te zien dat de bus op de zijkant neer is gekomen.

Volgens een lokale reddingswerker zijn alle overlevenden inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Hoewel de oorzaak van het ongeluk nog niet helemaal is opgehelderd, merkte het ministerie op dat de bus al te lang niet meer was gekeurd.