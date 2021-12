Bestuurder bestelbus zo druk met bellen dat hij stopteken van politie mist

De Limburgse politie hield een snelheidscontrole in Venray. De bellende chauffer bleek op de Raadhuistraat 68 km p/u te rijden waar maximaal 50 km p/u is toegestaan. Op de Noordsingel kreeg hij van agenten een stopteken, maar de man was ’zo druk in gesprek’ dat hij pas een paar straten verderop in de smiezen kreeg dat hij werd gevolgd.

De bestuurder kreeg voor beide overtredingen een boete, meldt de politie zondag. Het totale kostenplaatje: 389 euro exclusief administratiekosten. „Een dure rit en gesprekje”, aldus een wijkagent op sociale media.