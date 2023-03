Voetgangster (25) overleden na aanrijding in Sprang-Capelle

Ⓒ erik haverhals

SPRANG-CAPELLE - Een voetgangster is dinsdag om het leven gekomen door een verkeersongeval in Sprang-Capellle, in de gemeente Waalwijk. Het 25-jarige slachtoffer uit Den Bosch is op de Koesteeg in de Noord-Brabantse plaats aangereden door een auto, meldt de politie.