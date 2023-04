Miljoenenbuit bij gewapende overval op bekende juwelierszaak in hartje Parijs

Volgens een eerste onderzoek kwamen zaterdagmiddag rond 13.45 uur drie mannen aan bij de bekende juwelier aan de Place Vendôme. Ze verplaatsten zich op twee motoren. Twee van hen hadden een vuurwapen en drongen de winkel binnen. Een derde zou buiten de wacht hebben gehouden.

Een politiebron meldt aan AFP dat twee van de mannen de bewaker die aan de deur stond zouden hebben geslagen. De buit zou groot zijn, naar verluidt verschillende miljoenen euro’s.

Het is niet de eerste keer dat deze winkel door criminelen is bezocht. In september 2021 ontsnapten gewapende en gemaskerde overvallers met een buit van naar schatting 10 miljoen euro. Er is een klopjacht op de daders aan de gang.