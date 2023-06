Weer hoogst mogelijke celstraf geëist tegen Martien R.

Ook bij de rechtbank in Den Bosch werd die straf in september 2021 al opgelegd. Het Openbaar Ministerie sprak van een familie „die in een wereld leefde met hun eigen regels en zich onaantastbaar waande.”

Tegen twaalf medeverdachten, waarvan er tien directe familie zijn van R., klonken na een meer dan negen uur durend betoog strafeisen tot tien jaar en acht maanden. De eisen zijn in veel gevallen hoger dan de eerder opgelegde straf. Niet alle verdachten hoorden hun eis zelf aan. Sommigen vertrokken voortijdig weer naar hun cel, omdat ze het te lang vonden duren. Ook advocaten morden over de duur van het betoog.

Operatie Alfa

Martien R. en de meeste andere verdachten werden in november 2019 opgepakt tijdens de grote politieactie Operatie Alfa. Ruim vierhonderd agenten overspoelden het woonwagenkamp in Oss, waar veel van de verdachten wonen. Ook was daar ’het kantoor’, een schuur waarin leden van de vermeende bende bij elkaar kwamen. Daar had de politie afluisterapparatuur geplaatst.

Justitie ziet Martien R. als de ’grote baas’ van de criminele organisatie die hij samen met zijn familieleden had. Op het woonwagenkamp werden in ondergrondse opslaglocaties ook grote hoeveelheden harddrugs en wapens gevonden. De verdachten worden onder meer verdacht van de invoer van in totaal ongeveer 1900 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in augustus 2018 en maart 2019.

Fouten

De aanklagers gingen ook uren in op mogelijke verweren die de verdediging heeft op de rechtmatigheid van het onderzoek. Zo zouden er fouten zijn gemaakt bij de start van het onderzoek en zou de politie te lang hebben afgeluisterd, waardoor ze bewust misdrijven liet gebeuren. Ook vinden advocaten dat berichten uit gekraakte cryptotelefoons niet mogen worden gebruikt voor het bewijs en dat het OM te veel de media zocht om R. en zijn familie zwart te maken. Justitie vindt dat alles volgens de regels is gebeurd, zoals ook de rechtbank al constateerde in het vonnis.

Wanneer de uitspraak is in het onderzoek, is nog niet bekend. Gedurende het proces zijn twee verdachten overleden. Eén van hen pleegde zelfmoord.