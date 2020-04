Verdachte uit Heerlen aangehouden in zaak Bredase brandmoord

Een zakelijk geschil is mogelijk het motief van drie daders die de 49-jarige Ger van Zundert uit Breda in brand hebben gestoken. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

HEERLEN - De politie heeft woensdag een 27-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een moord in Breda. Daarbij kwam de 49-jarige Ger van Zundert om het leven. Hij werd op 9 april vorig jaar met benzine overgoten en in brand gestoken. De garagist overleed een dag later.