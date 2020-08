Trump verrast door keuze Biden voor ’vreselijke’ Harris

Trump zei dinsdag dat hij Harris het „vreselijkste” lid van de Amerikaanse Senaat vindt. Tegen journalisten zei Trump dat hij niet onder de indruk was van Harris toen zij eerder meestreed om de nominatie tot presidentskandidaat van de Democratische partij. „Ik was vooral verrast, omdat ze het zo slecht deed”, zei Trump over Bidens keuze voor Harris als running mate.

Trump omschreef de kritiek die Harris richting Biden uitte in de Democratische voorverkiezingen als „naar, heel naar.” Volgens Trump was Harris respectloos richting Biden. „En het is moeilijk om iemand te kiezen die zo respectloos is”, aldus Trump.

De president verwees ook naar de senaatsverhoren van de conservatieve opperrechter Brett Kavanaugh, destijds nog kandidaat voor het Hooggerechtshof. Harris maakte het Kavanaugh lastig nadat verhalen naar buiten waren gekomen over seksueel wangedrag in zijn studententijd. Harris was „de gemeenste, vreselijkste, meest respectloze van iedereen in de Senaat”, aldus Trump.

Op Twitter plaatste de president een campagnespot waarin fel wordt uitgehaald naar Biden en Harris. Daarin wordt Harris „radicaal links” genoemd. „Langzame Joe en valse Kamala. Perfect samen. Slecht voor Amerika”, is aan het eind van de zogeheten ’attack ad’ te horen.

Mike Pence, de huidige Republikeinse vicepresident en running mate van Trump, koos ervoor om Harris te feliciteren. „Tot ziens in Salt Lake City”, aldus Pence, die op 7 oktober in de hoofdstad van de staat Utah met Harris in debat gaat.

Obama: een goede dag voor ons land

Coryfeeën van de Democratische partij zijn blij met de keuze van presidentskandidaat Joe Biden voor Kamala Harris als vicepresidentskandidaat. Onder anderen oud-presidenten Barack Obama en Bill Clinton en oud-presidentskandidaten Hillary Clinton en Al Gore lieten op Twitter van zich horen. Ook oud-concurrent voor de Democratische kandidatuur Bernie Sanders heeft zich achter de keuze voor Harris geschaard.

„Ik ken senator Kamala Harris al een hele tijd”, schrijft Barack Obama. „Ze is meer dan voorbereid voor de baan. Ze heeft haar hele carrière lang onze grondwet verdedigd en gevochten voor mensen die een eerlijke kans nodig hebben. Dit is een goede dag voor ons land.”

Bill Clinton noemt Bidens keuze voor Harris „uitstekend.” Harris zal volgens hem een goede partner voor Biden zijn. Clinton denkt dat de twee een sterk team zullen vormen.

’Uitstekende leider’

Hillary Clinton, die als Democratisch presidentskandidaat in 2016 de verkiezingen verloor van Donald Trump, zegt dat zij „enthousiast” is over de keuze voor Harris. „Ze heeft zich al bewezen als een uitstekend overheidsdienaar en leider.”

Al Gore, die in 2000 de presidentsverkiezingen verloor van George W. Bush en daarvoor vicepresident was onder Bill Clinton, schrijft dat Biden met Harris een buitengewoon goede keuze heeft gemaakt. „Kamala heeft het klimaat en gerechtigheid voor het milieu een topprioriteit gemaakt in haar carrière als ambtenaar, en ik weet zeker dat zij een sterk voorvechter daarvan zal blijven in het Witte Huis”, schrijft Gore.

Mede-senator Bernie Sanders, die met Harris en Biden concurreerde in de Democratische voorverkiezingen, feliciteert Harris, „die geschiedenis zal schrijven als onze volgende vicepresident.” „Zij begrijpt wat er nodig is om op te staan voor arbeiders, om te vechten voor gezondheidszorg voor allen en het ten val brengen van de meest corrupte regering in de geschiedenis”, aldus Sanders.