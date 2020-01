Helft auto-inbraken gepleegd in slechts vijftien gemeenten

Het aantal auto-inbraken daalde vorig jaar tot 48.499: 9,3 procent minder dan in 2018, blijkt uit een analyse van politiecijfers van de afgelopen twee jaar door adviesplatform Independer. In Zeeland was zelfs sprake van 35 procent minder inbraken in voertuigen.

De vijf gemeenten waar het aantal auto-inbraken juist sterk steeg, zijn Rotterdam, Lelystad, de Gooise Meren, Groningen en Schiedam. Ondanks de landelijke daling nam het aantal auto-inbraken in de noordelijke provincies toe.

Ook Nijmegen, Breda, Arnhem en Nieuwegein behoren tot de vijftien gemeenten waar auto-inbrekers het vaakst toeslaan.