Stan P. en Poolse echtgenote in Spaanse cel Voormalige boezemvriend van Joran van der Sloot verdacht van witwassen tonnen casinogeld

Door Roel Wiche

Stan P. uit Valkenburg, voormalig boezemvriend van Joran van der Sloot, zit in een Spaanse cel.

Maastricht - Stan P. (34) uit Valkenburg – voormalig boezemvriend van Joran van der Sloot – wordt voorlopig verdacht van witwassen. Hij zit op dit moment in een Spaanse cel in afwachting van overlevering aan Nederland. Dat geldt ook voor zijn Poolse echtgenote Lana S. (28), een transgender die een ster is op TikTok.