Nog twee weken geduld examenkandidaten Calvijn

De Inspectie van het Onderwijs maakte dinsdagavond bekend dat 68 van de 77 examenkandidaten examens moeten overdoen voordat de definitieve uitslag kan worden bepaald. Bij de examens van de vmbo-leerlingen zijn meerdere tekortkomingen vastgesteld. Ook was bij een aantal leerlingen een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet afgenomen. De negen leerlingen die geen toetsen meer hoeven te doen, moeten ook tot uiterlijk 2 juli wachten op de uitslag.

„Bij elk van de acht vakken is wel iets misgegaan en bij iedere leerling is iets misgegaan. Er zijn toetsen niet gemaakt, of ze zijn wel gemaakt maar de cijfers zijn door slordigheid op een verkeerde plek ingevoerd. Daardoor zijn tientallen hiaten in het systeem ontstaan en dat is een enorm uitzoekwerk”, aldus de woordvoerder van de school.

