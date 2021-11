Kabinet trekt knip: 1,3 miljard euro naar bedrijven

Ministers Blok (Economische Zaken), Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken) toveren de in oktober ten grave gedragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-regeling) weer tevoorschijn. En er komt aparte steun voor de landbouw, cultuur en sport.

Dertig procent

Ondernemers die in het vierde kwartaal 30 procent minder omzet verwachten te halen dan twee jaar daarvoor, kunnen die TVL weer krijgen. Die regeling komt in plaats van de compensatie voor nachthoreca, die het kabinet een paar maanden geleden in elkaar had geknutseld. Alle sectoren kunnen er aanspraak op maken.

Ondernemers vroegen het kabinet ook weer om loonsteun via de NOW-regeling, waarmee ze geld kregen om de salarissen van werknemers uit te betalen. Maar daar wil het kabinet nu niet aan, ook omdat de maatregelen, zoals de vroegere sluiting van horeca en winkels (voorlopig?) slechts voor drie weken gelden.

Cultuur en sport

Wel komt er een regeling Ongedekte Vaste Kosten voor de landbouwsector, zodat zij evenveel steun krijgen als andere bedrijven. Het kabinet breidt ook de tegemoetkoming voor evenementen uit, nu het weer veel onzekerder is of ze door kunnen gaan. Ook voor de cultuursector (voor kaartjes die vanwege restricties niet verkocht kunnen worden) en de sportsector (omdat er geen publiek bij wedstrijden mag zijn) komt er steun.