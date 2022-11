900 cobra’s gevonden in Veldhoven, drie twintigers aangehouden

Surveillerende agenten zagen één van de mannen op de Kerkweg. Hij had een brommer zonder achterlicht, aldus de politie. „Al snel bleek dat de brommer niet van de jongeman zelf was. Hij had een wat onsamenhangend verhaal en kon niet zeggen van wie het voertuig dan wel was. Daarop besloten de agenten om hem uitgebreid te controleren.”

In zijn tas werd een lading cobra’s aangetroffen. Hij vertelde dat hij daarvoor in een woning was geweest, ook aan de Kerkweg. Agenten besloten daarom deze woning te doorzoeken. En met resultaat want ook hier lag een lading cobra’s. In totaal zijn 900 stuks in beslag genomen.

De politie benadrukt dat deze hoeveelheden zwaar, illegaal vuurwerk in een woning of tas kunnen zorgen voor levensgevaarlijke situaties.