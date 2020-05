Politie rukt massaal uit voor jongens met airsoftwapens in Tholen

Ⓒ Politieteam Bergen op Zoom

THOLEN - De politie is zaterdag in Zeeland met veel man op een melding afgekomen omdat iemand met een vuurwapen zou lopen in een bosgebied bij Tholen. Ook een politiehond werd ingezet. Eenmaal ter plaatse troffen agenten vijf jongens aan die met airsoftwapens aan het spelen waren.