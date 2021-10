Voormalig advocaat Oscar Hammerstein op VVD-lijst Amsterdam

De 67-jarige Hammerstein die zijn praktijk bestierde vanaf de Herengracht was altijd al politiek geëngageerd. Hij maakte zich geregeld kwaad over de pestbende op straat en deelde zijn ongenoegen daarover via sociale media. Eind vorig jaar dreigde hij de gemeente voor de rechter te slepen als het zwerfafval in de Gouden Bocht van de Amsterdamse grachtengordel niet beter opgeruimd zou worden. Een ’schone en leefbare stad’, wordt voor de kandidaat-politicus Hammerstein een belangrijk thema.

Begin dit jaar liet de ervaren strafpleiter - die goed bevriend was met Pim Fortuyn en in het bestuur van de LPF zat - zich na veertig jaar uitschrijven bij de Orde van Advocaten en maakte hij in De Telegraaf bekend dat hij emigratieplannen had. „Schrijf maar op dat ik naar New York verhuis”, zei Hammerstein die wilde vertrekken zodra de coronapandemie dat zou toelaten.

Bewogen leven

De bekende Amsterdammer maakte meerdere ’levensbepalende momenten’ mee. In 1988 kreeg Hammerstein te horen dat hij besmet was met het hiv-virus. Zes jaar later werd Hammerstein opgepakt vanwege een witwas-verdenking. De oud-advocaat zat zes weken vast, maar werd volledig vrijgesproken. De officier van justitie die Hammerstein destijds verdacht was oud-VVD-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.

Hammerstein staat op plek zes van de Amsterdamse VVD-lijst die wordt aangevoerd door Claire Martens. De nummer twee is Kune Burgers die nu zitting heeft in de stadsdeelcommissie Zuid. Op nummer drie staat beleidsmedewerker Myron von Gerhardt. Tijdens de ledenraadpleging van 22 november tot 29 november wordt de kandidatenlijst voor de gemeenteraad definitief door de leden vastgesteld. De partij heeft nu zes zetels in de raad.