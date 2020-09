Honderden motorrijders protesteren zondag tegen afsluiting dijkwegen

De bikers houden vanaf De Meern in Utrecht een tourtocht als protest, omdat ze vinden dat ze worden gediscrimineerd ten opzichte van automobilisten die wel op de dijken mogen rijden. Ze rijden in colonnes van steeds vijftig motorrijders over onder meer de A12 en de N14.

De protestrit zou al begin augustus worden gereden, maar werd toen uitgesteld wegens extreme hitte. Op de dag van de geplande gemotoriseerde demonstratie liep het kwik op tot 35 graden.