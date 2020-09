Protest motorrijders tegen afsluiten dijkwegen

Dit jaar zijn al meerdere weggetjes tot verboden gebied verklaard voor motoren omdat omwonenden, fietsers en wandelaars last zeggen te hebben van de herrie en het gevaarlijke rijgedrag. De motorrijders vinden dat ze worden achtergesteld bij automobilisten die wel op de dijken mogen rijden.

Tijdens deze ’Tourrit voor vrije wegen’ verplaatsten de deelnemers zich zondag in groepen, om de overige weggebruikers geen overlast te bezorgen. Onderweg zagen ze de nodige opgestoken duimen en mensen op de snelweg zwaaiden naar ons, aldus Igor Alveringh, organisator van deze ’Tourrit voor vrije wegen’. Hij vindt dat de dag „super” is verlopen. De rit ging richting Den Haag om een signaal te geven aan de politiek. In november wordt een petitie over de kwestie aangeboden, meldt Alveringh.

Hitte

De protestrit zou al begin augustus worden gehouden, maar werd uitgesteld wegens extreme hitte. Op de dag van de geplande gemotoriseerde demonstratie liep het kwik op tot 35 graden.