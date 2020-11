Trump terug van golfbaan, zamelt geld in voor ’schulden’

Ook bij de Trump National Golf Club in Potomac Falls hadden zich tegenstanders van Trump verzameld. Sommige mensen hadden borden meegenomen met het opschrift „You’re fired” (Je bent ontslagen), woorden die Trump vaak uitsprak in het tv-programma The Apprentice.

Onze correspondent Jan Postma maakte een spontaan volksfeest mee voor het Witte Huis met champagne, vuurwerk en dans op het cultnummer van Trump, YMCA.

’Sta paraat’

De campagneleider van president Donald Trump heeft ondertussen zijn aanhangers opgeroepen om klaar te staan voor protestacties. Dat bericht The Washington Post, dat de hand legde op een audio-opname waarop de uitspraken te horen zijn.

„Sta paraat”, zegt campagnechef Bill Stepien. „We kunnen jullie hulp op korte termijn nodig hebben bij demonstraties in jullie staten, om te garanderen dat de kant van de president is vertegenwoordigd.” Stepien stelt ook dat „manifestaties om steun voor de president te tonen” ook worden aangemoedigd. Ze moeten bijvoorbeeld met vlaggen zwaaien. Ook riep hij mensen op een financiële bijdrage te doen voor de juridische kosten van de campagne, die in meerdere staten naar de rechter is gestapt.

Geld voor ’rechtszaken’ ook voor schuld

Ondanks de verkiezingsnederlaag van de Amerikaanse president Donald Trump, blijft het campagneteam van de Republikein zijn supporters oproepen te doneren voor het voeren van rechtszaken tegen de resultaten. Uit de kleine lettertjes van die oproepen blijkt echter dat het geld ook dient om campagneschulden af te betalen.

In een mail die zaterdagmiddag (lokale tijd) door zijn team werd gestuurd stond: „De flagrante verkiezingsfraude in corrupte, door Democraten geregeerde steden is ongekend. Links heeft bewezen dat er niets is dat het niet zal doen om de macht van het Amerikaanse volk te ontnemen.”

Het schrijven is namens Trump verzonden. „Als ze achter mij aanzitten, zitten ze in werkelijkheid achter jou aan en alles waar je voor staat. Deze verkiezingen zijn nog niet voorbij. We hebben nog een lange weg te gaan en ik moet weten dat ik op je kan rekenen.” Wanneer de gebruiker op een link in de mail klikt, wordt hij doorverwezen naar een website waarop staat dat Trump een „taskforce” samenstelt om de verkiezingen te verdedigen.

De site stelt donaties voor van tussen 5 en 2800 dollar, of een willekeurig bedrag naar keuze. Wie naar beneden scrolt, ziet in de kleine lettertjes de informatie dat 60 procent van de bijdragen naar een rekening gaat die wordt gebruikt om campagneschulden af te betalen.