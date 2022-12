Kogel door de kerk: vreemdgaan strafbaar in Indonesië

De plannen werden begin deze week al gelekt door ambtenaren aan persbureau Reuters, maar zijn nu officieel vastgesteld in het nieuwe wetboek dat in 2025 van kracht wordt.

Mensenrechtenorganisaties zien het wetboek als een ernstige beperking van rechten en vrijheden in het traditioneel tolerante land en als een stap richting islamitisch fundamentalisme. Maandag werd in verschillende Indonesische steden geprotesteerd tegen de voorgenomen wijzigingen.

Minder toeristen en expats

Organisaties uit het bedrijfsleven uitten eveneens hun zorgen. Zij vrezen dat de artikelen, die ook voor buitenlanders gelden, gevolgen zullen hebben voor het toerisme en Indonesië ook minder aantrekkelijk zullen maken voor expats. Om het bedrijfsleven en kritische parlementsleden enigszins tegemoet te komen is daarom in de teksten over seks en ongehuwd samenleven opgenomen dat alleen echtgenoten, ouders of kinderen aangifte kunnen doen.

In Indonesië is decennialang gediscussieerd over een nieuw wetboek van strafrecht. Het oude dateert nog uit de koloniale tijd.