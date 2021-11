CDA wil pillenbezitter altijd beboeten

Het CDA doet die voorstellen deze week om drugscriminaliteit te beteugelen. In politiek Den Haag liggen zulke plannen het uiterst gevoelig. Vooral D66 - met wie het CDA ondertussen aan de formatietafel zit - verwijt de christendemocraten regelmatig drugsgebruikers te criminaliseren.

’Een tweede keer taakstraf’

Volgens CDA-Kamerlid Anne Kuik kan het echter niet langer dat drugscriminaliteit oplaait, terwijl op sommige festivals het gebruik van harddrugs wordt gedoogd. „Gedogen van harddrugs moet stoppen. Ze zijn verboden, dat wordt gehandhaafd. We willen gebruikershoeveelheden afschaffen.” Gepakt worden met bijvoorbeeld één pil moet direct worden beboet, stelt Kuik. „Een tweede keer betekent een taakstraf.”

Het CDA stelt dat gedogen inmiddels ook de norm is bij sommige harddrugs. „Al sinds geruime tijd is het staand beleid dat bij Amsterdam Dance Event vijf XTC-pillen als gebruikershoeveelheid wordt aangemerkt omdat het voor de politie niet haalbaar is om bij elk aangetroffen drugsbezit tot arrestatie over te gaan”, zegt Kuik. Haar partij wil bovendien dat festivals hun vergunning verliezen als harddrugs wél wordt gedoogd.

Coffeeshops naar bedrijventerrein

Maar ook softdrugs moet minder makkelijk te krijgen zijn, stelt de partij die met VVD, D66 en CU aan de formatietafel zit. De drempel moet hoger, dus coffeeshops moeten volgens de christendemocraten naar bedrijventerreinen. Bij D66 ligt harde kritiek op drugsgebruik gevoelig. Toen CDA-minister Grapperhaus eerder hintte op vermindering van festivals waar drugs wordt gebruikt, klonk er bij D66 de kritiek dat het CDA door dergelijke opvattingen ’met een spruitjeslucht is omgeven’.

De voorstellen moeten de rechtsstaat beschermen tegen nietsontziende drugscriminaliteit. De christendemocraten komen namelijk ook met voorstellen om meer crimineel geld af te pakken. Bovendien wil de partij - net als demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) - naar Italiaans voorbeeld gevaarlijke criminelen afsnijden van de buitenwereld in gevangenschap. „We kunnen niet, aan de ene kant, ons afgrijzen uiten over drugsafvaldumpingen, moorden of ondermijning en tegelijkertijd, aan de andere kant onze schouders ophalen over het gebruik van pillen of coke in onze gemeenschap”, zegt Kuik.