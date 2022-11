Scootmobiel veruit het gevaarlijkste vervoersmiddel

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op vragen van CDA-kamerleden.

De minister zet in zijn antwoord aan de Kamer het aantal verkeersdoden af tegen het aantal afgelegde kilometers. In de periode 2018-2019 telden onderzoekers 274 doden van scootmobielrijders per miljard afgelegde kilometers, blijkt uit CBS-cijfers. Bij motorrijders, brom- en snorfietsen, fietsers en wandelaars komt dit aantal respectievelijk uit op 50, 42 en 13 en 11 doden per miljard kilometer. De gegevens zijn ,,vermoedelijk een onderschatting zijn van het aantal kilometers dat gereden wordt met scootmobielen, waardoor het risico in werkelijkheid lager zal liggen”, schrijft Harbers.

Corona

Het aantal dodelijke ongelukken met een scootmobiel is de laatste twee gemeten jaren iets afgenomen. Van 42 doden in 2019 naar 34 in 2020 en 32 doden in 2021. Dit valt mogelijk te verklaren door het feit dat mensen tijdens corona minder mobiel waren. Het aantal scootmobielrijders is de afgelopen 20 jaar gestegen, stelt hij.

De minister benadrukt dat eigenaren van een scootmobiel een beoordeling van bekwaamheid van de gebruiker wordt uitgevoerd en één of meerdere rijlessen wordt aangeboden. Dat is het geval voor eigenaren die deze ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Toch wil de minister een cursus niet verplichten: ,,Voor hen is een gehandicaptenvoertuig (zoals een scootmobiel) vaak de enige mogelijkheid om zelfstandig mobiel te kunnen zijn.”