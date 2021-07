Korpschef: aanslag op De Vries mag niet onbestraft blijven

In zijn tweet heeft hij ook een Twitterbericht van de Amsterdamse politie gezet, waarin een update wordt gegeven over de mannen die zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in Amsterdam, waarbij De Vries werd neergeschoten. Twee verdachten, een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam, zitten vast in volledige beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Een derde arrestant, een 18-jarige jongen die werd opgepakt in Amsterdam-Oost, is geen verdachte meer en is naar huis gestuurd.

De Vries (64) werd dinsdagavond neergeschoten in de buurt van het Leidseplein en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Burgemeester Femke Halsema zei dinsdagavond dat de misdaadverslaggever vecht voor zijn leven.