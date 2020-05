Pontjes blijven aan de kant: ’We willen geen gezeur’

Normaal gesproken kan vrijwilliger Dick Wapenaar twaalf recreanten vervoeren, nu is er plek voor vier. Ⓒ APA

Kerk-Avezaath - „Nee”, is het antwoord van vrijwillige schippers in het Rivierengebied op de vraag of we mogen overvaren. De toeristische pontjes blijven aan de oever in verband met corona. De schippers en kaartverkopers zien het niet zitten.