Spanje krijgt dik pak sneeuw te verduren

Door twee lagedrukgebieden wordt de storm ’Filomena’ gevormd. Onder meer vanuit Marokko komt ’slecht nieuws’. In het zuiden resulteert dat in sneeuw, maar eenmaal in de binnenlanden zal er sneeuw vallen. Ook in hoofdstad Madrid wordt dat verwacht.

Weerbureau’s voorspellen modderstromen, stroomuitval en ernstige inperking van het verkeer. De sneeuw zal, behalve een pak in het midden van het land, ook in het noorden vallen. Daar zijn de Basken enige sneeuwval wel gewend.

Onder meer in Asturië, in het noorden van Spanje, heeft het de afgelopen dagen al flink gesneeuwd. Bewoners moesten tientallen centimeters sneeuw van de auto’s afplukken. Ook zijn de eerste slachtoffers gevallen. Twee mannen die de wegen sneeuwvrij aan het maken waren, werden zelf bedolven in een lawine. Er is één lichaam gevonden. De zoektocht is stopgezet wegens te gevaarlijk weer.