Meisje (8) gedood door hond in eigen woning: moeder treft lichaam aan bij thuiskomst

Strépy-Bracquegnies - Een meisje van acht jaar is zondagavond overleden nadat ze aangevallen werd door een hond in de Waalse gemeente Strépy-Bracquegnies, in het zuiden van België. Dat meldt Sudpresse en wordt bevestigd door het parket. Het was haar moeder die het gewonde meisje aantrof. Ze overleed later aan haar verwondingen. De wilde viervoeter is door agenten ter plaatse neergeschoten.