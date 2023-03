Dochter overleden vrouw in woonwagen reageert: ’Ze was echt verschrikkelijk verbrand’

De verdachte stormde zondag de wagen van de dochter van de 73-jarige vrouw binnen, goot benzine over het interieur, en de aanwezige personen en stak de boel in brand. Een woordvoerder van justitie Zeeland-West-Brabant bevestigt desgevraagd dat de verdachte donderdag is voorgeleid aan de rechter-commissaris en de voorlopige hechtenis wordt verlengd.

Kermiswereld

Bij de brand raakten in totaal vier mensen gewond, waaronder de aanslagpleger zelf, die met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht. De 73-jarige Stien van Griensven, die woensdag aan haar verwondingen bezweek, was zeer gezien in de kermiswereld die in diepe rouw is gedompeld. Dochter Cindy de Poorter (44) bevestigt dat de verdachte haar ex-partner is. Ze liep zelf brandwonden aan haar handen op.

Voor het eerst reageert ze op overlijden van haar moeder: „We zijn helemaal kapot. Mijn moeder leefde voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Ze was zondag echt verschrikkelijk verbrand. We hebben gehoopt en gebeden dat ze het zou halen, maar ze bleek niet meer te redden. Mijn moeder was met hart en ziel verbonden met de kermis. Dat ze heel geliefd was in de kermiswereld blijkt wel uit het feit dat we al duizenden reacties hebben ontvangen uit het binnen- en buitenland. Die mensen zijn we heel dankbaar, maar dat geldt ook voor alle hulpverleners van de politie en de dokters en de verpleegsters in het ziekenhuis.”