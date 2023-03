Man verdacht van moord na brand woonwagen Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De 47-jarige man die zondag is opgepakt op verdenking van het stichten van een brand die dag in een woonwagen in Bergen op Zoom, wordt verdacht van moord en twee pogingen tot moord. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie. Woensdag bezweek een van de slachtoffers, een 73-jarige vrouw uit de Brabantse plaats, aan haar verwondingen. Twee andere slachtoffers raakten gewond door de brand.