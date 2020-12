Overleden legendarische testpiloot had de ’right stuff’

Yeager na zijn laatste supersonische vlucht, in 2012. Ⓒ Foto AFP

AMSTERDAM - De Amerikaanse generaal b.d. Charles ’Chuck’ Yeager is op 97-jarige leeftijd overleden. Om te zeggen dat Yeager een bewogen leven heeft gehad is een understatement vanjewelste. Een in memoriam over de eerste mens die de geluidsbarrière doorbrak.