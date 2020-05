FIOD-baas weg om toeslagenaffaire bij Financiën

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

DEN HAAG - Algemeen directeur Hans van der Vlist van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD is per direct opgestapt vanwege de zogeheten toeslagenaffaire. In een mail aan het personeel stelt hij dat hem is gevraagd te vertrekken als hoofd van de FIOD, zo bevestigen bronnen berichtgeving hierover van Follow the Money. De topambtenaar werkte tijdens de affaire - waarbij vele honderden ouders die kinderopvangtoeslag kregen ten onrechte als fraudeur werden behandeld - op de afdeling Toeslagen.