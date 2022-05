Aantal mensen met apenpokken ruim verdubbeld tot 26, meldt RIVM

Het virus komt van oorsprong voor in Afrika. De afgelopen weken gaat het rond in Europese landen. Het aantal besmettingen blijft tot nog toe wel vrij beperkt. Op vrijdag 20 mei werd voor het eerst gemeld dat iemand in Nederland de ziekte had opgelopen.

’Geen link met Afrika’

„Opvallend is dat bij het merendeel van deze mensen geen link met de gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dit betekent dat het virus zich in Europa heeft kunnen verspreiden”, aldus het RIVM. Een deel van de Nederlandse besmettingen valt te herleiden naar een uitbraak op het Belgische festival Darklands, een fetisjevenement. Onder de mensen die het virus opliepen zijn relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen, maar gezondheidsdiensten waarschuwen voor een verkeerd beeld. Iedereen kan apenpokken krijgen.

Mensen die voor 1974 zijn geboren, zijn nog gevaccineerd tegen de ’gewone’ pokken, die toen nog rondgingen op de wereld. Dat vaccin werkt ook tegen apenpokken.

Mensen kunnen het virus oplopen door nauw (huid)contact met iemand die het bij zich draagt. Naast kenmerkende bultjes op de huid kunnen patiënten last krijgen van koorts, hoofdpijn, rugpijn en gezwollen lymfeklieren. Meestal is het ziekteverloop vrij mild, maar bij complicaties kan de ziekte dodelijk zijn.