Vrouw vindt 16.000 euro langs de kant van de weg en brengt het eerlijk terug

De vrouw merkte de zak op toen ze er langsreed. Ze dacht dat iemand afval gedumpt had en besloot om te stoppen om de zak weg te gooien. Maar toen ze de zak in haar auto zette, ontdekte ze dat er geen afval maar geld in de zak zat.

Toen ze zich meldde bij het politiebureau, bleek dat iemand zich al voor het geld gemeld had. Een 28-jarige man had de inkomsten van een restaurant vervoerd. Hij maakte een korte stop om wat dingen in zijn auto te verplaatsen, zette de zak met geld op de grond en vergat die vervolgens weer in te laden. Toen hij terugkeerde naar de plek waar het gebeurd was, was de tas al weg. De blijdschap was dan ook groot dat de vrouw het geld netjes terug kwam brengen.