CU-bewindslieden Arie Slob en Paul Blokhuis verlaten landelijke politiek

Formateur Mark Rutte is momenteel op zoek naar nieuwe bewindslieden voor het kabinet Rutte IV, waarin naast de VVD ook de huidige coalitiepartijen D66, CDA en CU zitting zullen nemen. Komende weken wordt de nieuwe bewindsliedenploeg gescreend. De verwachting is dat de tweede week van januari het nieuwe kabinet kan aantreden.

Dat zal dus zonder Slob en Blokhuis zijn. CU-leider Gert-Jan Segers spreekt van „een afscheid van twee politieke vrienden die zich jarenlang en met ongekende inzet dienstbaar maakten aan onze christelijk-sociale missie”. Segers zegt dat Slob zijn politieke leermeester is. „Met Paul liep ik zelfs al in de jaren ’90 door de gangen van de Tweede Kamer.”

Slob en Blokhuis hebben beiden een lange geschiedenis in de lokale en landelijke politiek. Slob maakte in 1993 zijn entree in de gemeenteraad van Zwolle namens CU-voorloper GPV, werd CU-Tweede Kamerlid in 2001 en was tussen 2011 en 2015 partijleider. Na een korte periode buiten de politiek werd hij in 2017 minister.

Blokhuis werkte sinds 1990 voor de Tweede Kamerfractie van de RPF, zat namens de CU in de Gelderse Provinciale Staten en de gemeenteraad van Apeldoorn en was in die plaats vanaf 2006 wethouder tot hij in 2017 staatssecretaris werd.

Twintig ministers

In het nieuwe kabinet, dat na het reces op het bordes zal staan, komen twintig ministers te zitten. Zoals De Telegraaf eerder al meldde zijn daarvan acht van de VVD, zes van D66, vier van het CDA en twee van CU.

Daarnaast komen er negen staatssecretarissen, de verdeling daarin is respectievelijk drie, drie, twee en één. Nieuwe ministers komen er voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Klimaat en Energie, Natuur en Stikstof en Armoede, Participatiebeleid en Pensioenen.