LIVE Zo werd in jouw gemeente gestemd

Benieuwd hoe uw lokale kandidaat het heeft gedaan en wie er een goede kans maakt in de gemeenteraad of zelfs in het college van burgemeester en wethouders te komen? In onze interactieve widget komen de gemeentelijke resultaten binnen zodra ze zijn gevalideerd. Zo kunt u de zetelverdeling in uw gemeente als een van de eersten bekijken. Tip: probeer de coalitiebouwer eens, waarmee u zelf kunt proberen een college samen te stellen.