Parachutiste overleeft val van 1500 meter

Een ooggetuige zei tegen de nieuwszender Radio-Canada dat kennelijk zowel haar gewone parachute als het reserve-valscherm dienst weigerden.

De ervaren parachutiste overleefde de val doordat ze in bomen terechtkwam. Ze ligt in het ziekenhuis met verschillende botbreuken, onder meer meerdere wervels, maar ze is niet in levensgevaar.

De politie doet een onderzoek naar de val en de parachutevereniging Adrénaline in Quebéc, om te bepalen of sprake is geweest van nalatigheid. Het komt zelden voor dat een parachute niet opent.

Een parachutist bereikt tijdens de vrije val snelheden van 177 kilometer per uur, ofwel 50 meter per seconde.