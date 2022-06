Zeldzame Stradivarius-viool brengt ruim 15 miljoen dollar op

Kopieer naar clipboard

Een Stradivarius. Ⓒ ANP / EPA

NEW YORK - Een Stradivarius-viool, die onder meer te horen is in soundtracks van verschillende Hollywood-films, is in New York geveild voor 15,3 miljoen dollar (14,6 miljoen euro). De viool, gemaakt in 1714 door de Italiaanse instrumentenmaker Antonio Stradivari, was in het bezit van een Japanse verzamelaar die hem te koop aanbood.