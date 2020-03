Gevallen ’koning van Hollywood’ Weinstein compleet in de war na vonnis

Ⓒ AFP

Bij de slachtoffers waren er tranen. Bij Harvey Weinstein zelf was er vooral verontwaardiging toen hij vastgeketend aan zijn rolstoel wegrolde. De rechter veroordeelde de voormalig filmtycoon tot 23 jaar celstraf. Eerder had de jury hem al schuldig bevonden aan de verkrachting van actrice Jessica Mann in 2013 en het dwingen tot orale seks bij productieassistent Mimi Haleyi. Weinstein wil er niets van weten, en gaat in hoger beroep.