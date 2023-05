Gelekte documenten zaaien twijfel over ‘vredelievende’ Zelenski: ’Hij wilde veel harder optreden tegen Rusland’

Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog alleen Russen bestreden binnen de eigen landsgrenzen. Daarmee heeft Zelenski het imago gekregen van een vredelievende leider die vooral de voorkeur heeft voor de onderhandelende oplossing voor een conflict. De gelekte documenten van Amerikaanse inlichtingendiensten die bij The Washington Post belandden, schetsen nu echter een ander beeld van hem.

Want wat blijkt? Achter gesloten deuren zou de president aanvankelijk een veel verregaander plan op tafel gelegd hebben. Daarin zouden Russische dorpen en steden bezet worden om Rusland onder druk te zetten, zou een pijplijn die Russische olie naar Hongarije brengt gebombardeerd worden en zou er ingezet worden op langeafstandsraketten om doelen binnen de Russische landsgrenzen te raken.

Hefboom

Zo blijkt onder meer dat Zelenski in een vergadering eind januari voorgesteld had om aanvallen uit te voeren in Rusland, waarbij Oekraïense troepen zich ook „op het grondgebied van de vijand” begeven om „Russische grenssteden te bezetten.” Met als doel: een hefboom creëren waarmee Oekraïne macht zou hebben over Rusland.

In februari deed hij zijn beklag over het gebrek aan langeafstandsraketten tegen een van zijn generaals. Bij gebrek daaraan suggereerde hij dan Rostov, een regio in het westen van Rusland, met drones aan te vallen. Ook zijn andere ’wildere’ plannen kwamen in vergaderingen die daarop volgden naar boven.

Matigen

Hoe het komt dat het nooit tot dergelijke feiten gekomen is, en Zelenski voor een meer gematigde verdediging heeft gekozen, heeft wellicht te maken met toezeggingen aan westerse landen die Oekraïne steunen. Onder meer de VS en Duitsland zijn er als de dood voor dat de wapens die zij ter beschikking stellen gebruikt worden om Rusland binnen de eigen landsgrenzen aan te vallen. Dat zou kunnen leiden tot een conflict dat vele malen groter is. De Amerikaanse president Joe Biden is een van de leiders die dat al met zoveel woorden gezegd heeft.

Waarom de originele plannen niet doorgingen zou te maken kunnen hebben met toezeggingen aan westerse landen die Oekraïne steunen. Ⓒ Getty Images

Zelenski doet de inhoud van de documenten af als „fantasie.” Al verdedigde hij in een reactie aan The Washington Post ook zijn recht om onconventionele tactieken te gebruiken. „Oekraïne heeft elk recht om zich te verdedigen, en dat doen we.” De gelekte documenten komen uit de Discord-groep waar Jack Teixeira, een 21-jarige Amerikaanse reservist, heel wat geheime documenten gepost had. In april kwam dat aan het licht en werd hij opgepakt. Hij riskeert een zware gevangenisstraf.