Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink (64) overleden

„Vanochtend vroeg is Hendrik Jan overleden. Hoewel dit groot verdriet met zich meebrengt, is hij rustig gestorven. Hij heeft afscheid van ons, zijn gezin, kunnen nemen zoals hij dat wilde. Het is goed zo”, laat Anna Korterink weten op zijn website.

Korterink was meer dan 45 jaar freelance misdaadverslaggever. Hij werkte voor weekbladen als Panorama en Nieuwe Revu, werkte mee aan een aantal tv-programma’s van Peter R. de Vries en het programma Echte Penoze. Hij schreef een indrukwekkende reeks misdaadboeken, onder anderen over onderwereldkopstukken Cor van Hout en Thea Moear.

De misdaadsite van Korterink was een veel gelezen bron van crimineel nieuws. Dankzij zijn jarenlange ervaringen kende Korterink ook veel mensen uit het criminele milieu, die hem soms van goede tips voorzagen. Hendrik Jan Korterink had net als zijn collega’s soms last van ernstige bedreigingen, maar liet zich nooit weerhouden door te gaan met zijn werkzaamheden.

’Alles wordt relatief’

Enkele maanden geleden bracht de misdaadverslaggever zelf het nieuws naar buiten dat hij ernstig ziek was en niet meer zou genezen. „Alles wordt ineens heel relatief. Ik ben sowieso al geen piekeraar, ik ben rationeel. Altijd al geweest. Dat geldt niet alleen voor omgaan met deze ziekte, maar ook voor omgaan met de criminele wereld tijdens mijn beroep. Je kan met ieder risico rekening willen houden maar sommige dingen kun je nooit voorkomen”, vertelde hij recent in een interview met De Stentor.

Volgens collega-misdaadverslaggever Henk Strootman, die veel met hem samenwerkte, was Korterink wars van publiciteit. „Een keiharde werker”, aldus Strootman. „Hendrik Jan had een indrukwekkend netwerk en was een misdaadjournalist van de oude stempel. Hij was bovenal een aardig mens. Hij zal worden gemist.”