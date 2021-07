Dorp in ban van wegpiraat die agent doodreed: ’Trucker Willem is een heel aparte man’

In het dorp Melissant is de arrestatie van Willem M. het gesprek van de dag. M. zou ook tijdens het kerkbezoek zo zijn eigenaardigheden hebben. Ⓒ Rias Immink

Melissant - Er is niemand in Melissant die de 45-jarige trucker Willem M. niet kent. De man die wordt verdacht van het doodrijden van de Rotterdamse motoragent Arno en daarna doorreed is het gesprek van de dag in het dorpje in de gemeente Goeree-Overflakkee.