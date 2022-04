Shanghai versoepelt lockdown, maar onduidelijk hoeveel mensen nog binnen moeten blijven

De autoriteiten hebben besloten Shanghai in stukjes op te delen en elk gebied een status toe te wijzen afhankelijk van het aantal coronabesmettingen. Hoe meer positieve testen in een gebied, hoe strenger de maatregelen.

Op plekken waar in de afgelopen twee weken geen infecties zijn vastgesteld, mogen inwoners onder voorwaarden hun huis weer verlaten. Ze blijven in hun bewegingsvrijheid beperkt. Ze mogen bijvoorbeeld niet naar gebieden waar inwoners nog steeds moeten thuisblijven. Het is niet bekend hoeveel mensen nu nog dag en nacht binnen moeten zitten.

De lockdown in Shanghai werd eind maart in twee fases ingevoerd. Volgens het oorspronkelijke plan zou eerst het oostelijke deel van de stad vier dagen in lockdown gaan en daarna het westelijke deel. Omdat het aantal positieve testen bleef stijgen, bleven de zware maatregelen voor alle inwoners gelden. Dat leidde tot klachten over onder meer voedseltekorten.

De Chinese autoriteiten maakten maandag melding van ruim 27.500 nieuwe coronabesmettingen. Daarvan waren er ruim 25.000 afkomstig uit Shanghai. In de metropool werden een dag eerder iets minder dan 24.000 nieuwe gevallen gerapporteerd.