Belgisch gezin opgepakt in Hawaï wegens grootschalige oplichting: ’Gewetenloze manipulatie’

Tim D. (37), partner Latifa Z. (47) en hun zonen Haitem (19) en Sofyane (22) kwamen volgens de aanklacht in januari 2022 aan in Los Angeles. Met Belgische paspoorten. Zo’n acht maanden later zouden ze verhuizen naar Hawaï, waar ze zich voordeden als succesvolle investeerders die miljoenen hadden verdiend met beleggingen in start-ups.

Ze beweerden eigenaars te zijn van een ’private equity’-investeringsgroep (investeerders die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren) en beloofden onwaarschijnlijk hoge rendementen aan iedereen die bij hen zou beleggen. Op een van hun contracten beloofden ze zelfs een rendement van liefst 315 procent per jaar.

Negentienjarige zoon

Spilfiguur zou de negentienjarige Haitem zijn. Hij beweerde dat hij een partner was van een vermogensadviseur uit Connecticut en wist zo een koppel te overtuigen om 10.000 dollar te beleggen. Na een week verklaarde hij dat hun investering al 148.000 dollar waard was, waarna het koppel hun investering verhoogde met nog eens 294.000 dollar. Daarop zouden ze een maandelijks rendement van 216 procent ontvangen. Nog een ander koppel investeerde 5.000 dollar, wat de totale som van de oplichting op 309.000 dollar, ofwel ruim 293.000 euro, brengt.

Toen de beloofde rendementen niet werden uitbetaald, beweerde Haitem dat de vertraging te wijten was aan Europese banken, die zijn overschrijvingen tijdelijk geblokkeerd hadden. Hoewel ze te horen kregen dat ze „gewoon wat geduld moesten hebben”, begonnen de beleggers toch wat argwaan te krijgen.

Er werd een onderzoek geopend en afgelopen weekend werd het vierkoppige gezin door FBI-agenten opgepakt nabij het beroemde Waikiki Beach in Honolulu. Hoofdonderzoeker Steven Merrill omschreef de fraude als „een gewetenloos vertoon van hebzucht en manipulatie.” „De FBI zet zich in om de schuldigen van deze schandalige zwendel voor het gerecht te brengen.”

De vier Belgen, die de beschuldigingen ontkennen, riskeren een maximumstraf van dertig jaar en een boete van 1 miljoen dollar. Vader Tim en zoon Haitem zouden in afwachting van hun proces in voorhechtenis zitten, moeder Latifa en zoon Sofyane zijn vrij op borg.