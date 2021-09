Belgische nachtclubs mogen open, met coronapas

Premium Columns

In de zorg heb je alleen maar last van de regering

Zelfs als we in het volgende kabinet wél een competente minister van Volksgezondheid hebben, blijven hoognodige keuzes in de zorg uit omdat politici te laf zijn. In het rapport ’Kiezen voor houdbare zorg’ doet de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een wanhopige oproep om de regeri...