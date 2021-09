Opletten in België: coronaregels versnipperen

Nationaal blijft het verplicht om mond- en neusbescherming te dragen in het openbaar vervoer (ook op stations), op luchthavens, bij contactberoepen en in zorginstellingen. In Brussel blijft het kapje langer verplicht in winkels, waarschijnlijk volgt Wallonië het hoofdstedelijk gewest.

Coronapas

Minister-president Alexander De Croo kondigde in een persconferentie verder aan dat het nachtleven komende maand weer open mag. Bezoekers moeten bij de ingang wel een coronapas laten zien. Organisatoren van binnenevenementen waar meer dan vijfhonderd mensen zijn, krijgen de vrijheid om te kiezen. Als ze de coronapas niet willen invoeren mag dat, bezoekers moeten dan wel verplicht een mondkapje op.

De coronaregels gaan vanaf 1 oktober behoorlijk versnipperen bij onze zuiderburen. Belgische deelstaten mogen namelijk zelf beslissen of ze de coronapas ook op andere plekken willen invoeren. Brussel, waar slechts de helft van de bevolking gevaccineerd is, wil de ’pass sanitaire’ bijvoorbeeld invoeren in horeca, sportcentra en zorginstellingen. Waarschijnlijk zal dit gebeuren voor maximaal drie maanden. Enkele Vlaamse randgemeenten hebben aangegeven dat ze de hoofdstad graag willen volgen.

Komende week neemt Vlaanderen een besluit over de inzet van de coronapas, maar waarschijnlijk worden de regels niet zo streng als in Nederland. In België is 84 procent van de volwassenen gevaccineerd, het land behoort daarmee tot de wereldtop.

Brussel

In en rond Brussel gaat dus het minder goed. Minister-president De Croo heeft snoeihard uitgehaald naar mensen die zich niet laten prikken. Volgens hem is deze groep verantwoordelijk voor de instandhouding van strenge regels. De liberaal noemt de situatie in de hoofdstad ’onaanvaardbaar en onhoudbaar’.

Er is volgens De Croo sprake van een epidemie van niet-gevaccineerden: „Daar waar te weinig mensen zijn gevaccineerd gaat het met de cijfers de verkeerde kant op. In de ziekenhuizen zitten relatief veel jonge mensen. Ze zijn gemiddeld 50 jaar en niet gevaccineerd.”