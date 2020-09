Orkaan teistert Griekenland: ’Zinkend jacht heftig om te zien’

De Griekse autoriteiten hadden al gewaarschuwd dat de storm kon uitgroeien tot een orkaan. De weerdienst van het Zuidoost-Europese land had dan ook ’code rood’ afgegeven. Scholen en winkels waren in verschillende gebieden uit voorzorg al gesloten.

Weerfenomeen heet ’medicane’

De zware storm met orkaankracht, die de naam Ianos kreeg, ontstond in de wateren tussen Italië en Griekenland. Het weerfenomeen komt ongeveer eens in de vier jaar voor en heet formeel een ’medicane’, een mediterrane orkaan.

De windstoten bij het Griekse vakantie-eiland Zakynthos bereikten snelheden van tussen de 160 en 180 kilometer per uur, met uitschieters naar 200 kilometer. Golven konden wel tien meter hoog worden door de kracht van Ianos. Ooggetuigen spraken van de zwaarste storm in decennia.

"Het duurde zo’n achttien uur"

Dat kan Job Schouten beamen. De Amsterdammer was aangemeerd in de haven van Zakynthos toen het natuurgeweld losbarstte. Hij moest met zijn vriendin Niki Witjes, kok Patrick Verstift en eerste officier Knak van der Eijk alle zeilen bijzetten om niet te zinken.

„De storm heeft zo’n achttien uur geduurd”, vertelt hij vanuit de haven van Zakynthos, terwijl de huurmaatschappij van de boot de schade opneemt. Want ongeschonden kwam de boot die hij had gehuurd niet uit de strijd, al deed hij met zijn vrienden er alles aan om dat te voorkomen toen ze daar al waren aangemeerd.

’Vermoeidheid wordt gevaarlijk’

„Ons anker deed het niet goed. We wilden de boot naar voren trekken, maar door de kracht van de wind zijn we tegen de pier gebotst. We hebben geprobeerd stootballen tussen de boot en de kade te houden, maar natuurlijk werden we op het laatst moe. Dan wordt het gevaarlijk.”

Andere zeilers kwamen minder goed uit de strijd. Schouten zag een man op een zeiljacht dat steeds verder zonk. „Hij probeerde nog andere mensen te beschermen. Dat is wel heftig om te zien.” De kade zag er spookachtig en verlaten uit.

Dorpen onder water

In de avond en nacht vielen drie doden, twee oudere vrouwen en een boer. Ook wordt nog minimaal één persoon vermist. Ook de provincie Thessalië werd geteisterd door krachtige windstoten en zware regenval. Rivieren traden uit hun oevers en meerdere dorpen in het gebied kwamen compleet onder water te staan. Reddingsploegen zijn al sinds het begin van het natuurgeweld bezig mensen te bevrijden uit hun benarde situatie.

Ianos heeft ook veel schade aangericht, behalve aan huizen ook aan bruggen en wegen. De tropische storm trekt zaterdag langzaam naar het zuiden. Mogelijk krijgen ook Kreta en omliggende eilanden nog te maken met problemen. Het slechte weer houdt naar verwachting nog tot zondag aan.

Reiskoepel ANVR kon zaterdag niet aangeven hoeveel Nederlanders er op dit moment in Griekenland op vakantie zijn. Voor de Griekse eilanden is code oranje van kracht in verband met een toegenomen aantal coronabesmettingen. Reizen naar deze gebieden wordt daarom afgeraden.