Drie Franse agenten doodgeschoten en vierde gewond

Theatercluedo online: U bent de jury

Een jonge, charismatische priester wordt vermoord aangetroffen in de sacristie van zijn kerk. De dader lijkt de dorpsslager, wiens dochter een relatie met de priester zou hebben. Twee jaar later komt de zaak voor bij de rechtbank en is het aan de jury om te beslissen over het lot van de verdachte.