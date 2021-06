Man dreigt Chinees restaurant in de hens te steken: ’President een hoerenzoon’

De man was eerder op de middag al binnen geweest en had toen vreemde vragen gesteld. „Hij wilde weten of we een Chinees of Japans restaurant zijn. Chinees natuurlijk. Toen zei hij dat onze president een hoerenzoon is. Toen hebben we hem naar buiten gewerkt. Hij dreigde ook nog met pepperspray”, zegt Simon Chan, zoon van de eigenaars, die zelf niet aanwezig waren.

Later die middag keerde de man terug bij het restaurant aan de Rijksweg-Zuid. Ditmaal dreigde hij met een mes en gooide hij wasbenzine in het rond. Chan: „Toen hij zijn aansteker aandeed en met zijn mes dichterbij kwam, wist ik: nu is het menens. We hebben hem met zijn allen naar buiten gewerkt. Omstanders hebben intussen de politie gebeld.”

Afhalen

Die heeft de man kort daarop ingerekend en afgevoerd. Het personeel is met de schrik vrijgekomen. De politie heeft de zaak pas tegen half 8 verlaten, meldt de Limburger. De politie wil dinsdagavond geen toelichting geven over het incident of de dader. Volgens Simon Chan was het een verwarde man van rond de 30 jaar. Ocean Paradise is na het vertrek van de politie ’gewoon’ weer open voor afhaalmaaltijden. Wel hangt er nog een benzinelucht in de zaak.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952